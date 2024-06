France/Jeune fille violée à Courbevoie : "L'attaque était une imitation des atrocités du Hamas", affirment les parents

Les parents de la jeune fille juive de 12 ans victime d'un viol collectif dans une banlieue parisienne mi-juin ont confié au journal Le Parisien que cette attaque, qui a profondément choqué la communauté juive française, était une "imitation" des atrocités commises par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre.

Selon le témoignage de la jeune fille à la police, le 15 juin, alors qu'elle se trouvait dans un parc près de chez elle avec une amie, elle a été abordée par trois garçons âgés de 12 à 13 ans qui l'ont entraînée dans un abri samedi soir dans la banlieue nord-ouest de Paris, à Courbevoie (Hauts-de-Seine).

D'après une source policière citée par l'AFP, les suspects l'ont battue et "l'ont forcée à subir des pénétrations anales et vaginales, ainsi que des fellations, tout en proférant des menaces de mort et des remarques antisémites". Dans son entretien avec Le Parisien, le père de la victime - dont l'identité n'est pas révélée pour protéger l'anonymat de sa fille - affirme que l'attaque était "clairement un acte antisémite" lié au conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. "L'opinion publique confond Israël, perçu comme l'agresseur du peuple palestinien, et les Juifs français qui sont donc pointés du doigt et dénoncés pour des événements se déroulant à plusieurs milliers de kilomètres", explique-t-il.

La mère de la jeune fille déclare que les Juifs français ne font pas face à "un antisémitisme résiduel, mais plutôt à un antisémitisme lourd, visible et palpable". L'un des suspects ayant avoué l'agression a déclaré après son arrestation avoir agi par vengeance, la jeune fille lui ayant caché son identité religieuse, ce qu'elle aurait fait sur les conseils de ses parents.

"Nous voulons que les gens se réveillent et fassent la distinction entre un conflit extrêmement tendu se déroulant à l'étranger et les Juifs français", déclare la mère. "Il y a une imitation entre les actes perpétrés par les terroristes du Hamas dans le sud d'Israël et ce que notre fille a subi près de chez nous à Courbevoie."