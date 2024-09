France : l'Assemblée nationale va rendre hommage aux victimes du 7 octobre à travers un clip vidéo

À l'approche du premier anniversaire des attaques du 7 octobre en Israël, une initiative prend forme à l'Assemblée nationale française. Caroline Yadan, députée représentant les Français de l'étranger, orchestrera mardi matin l'enregistrement d'un clip vidéo commémoratif, a rapporté lundi soir le Figaro. Ce projet vise à honorer la mémoire des victimes et à exprimer la solidarité envers les otages toujours détenus.

Le concept de cette vidéo, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux le lundi suivant, repose sur la lecture d'un poème d'Amiram Cooper, otage israélien décédé en captivité. Cooper, fondateur du Kibboutz Nir Oz, était connu pour son travail poétique avant d'être enlevé par le Hamas.

Caroline Yadan a lancé une invitation aux députés à l'exception notable des élus du Rassemblement national et de La France insoumise. Elle souligne l'importance d'une démarche transpartisane, estimant que cet hommage dépasse les considérations politiques pour toucher à notre humanité commune face à ce qu'elle qualifie de "plus grand massacre antisémite de notre siècle". La participation attendue inclut des figures de divers horizons politiques, des macronistes aux républicains en passant par les socialistes. La prestigieuse salle Colbert servira de cadre à cet enregistrement, symbolisant l'importance institutionnelle accordée à cette commémoration. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de maintenir la mobilisation et la vigilance, malgré les bouleversements politiques récents, face à la tragédie qui a marqué Israël et la communauté internationale il y a un an.