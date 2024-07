France : la police empêche une manifestation écologiste lors du premier jour des JO de Paris

Au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les forces de l'ordre françaises ont bloqué une tentative de manifestation d'activistes climatiques au cœur de la capitale. Le mouvement Extinction Rebellion (XR) avait prévu d'occuper le Pont des Arts, un lieu emblématique surplombant la Seine, où s'était déroulée la cérémonie d'ouverture quelques heures plus tôt.

Cette action, que les organisateurs avaient qualifiée de "plus visible que perturbatrice", a été avortée après que la police a encerclé un groupe de journalistes qui se préparaient à couvrir l'événement. Extinction Rebellion France a réagi sur les réseaux sociaux, déclarant : "Le gouvernement français a déployé d'importantes ressources pour bloquer notre action olympique spéciale. Notre démocratie brûle et nous regardons la flamme de Paris 2024."

Cette intervention policière s'inscrit dans un contexte de haute vigilance sécuritaire à l'échelle nationale, notamment après que des saboteurs ont perturbé le trafic ferroviaire dans toute la France la veille de l'ouverture des Jeux. Les activistes d'Extinction Rebellion, connus pour leurs actions spectaculaires comme le blocage de ponts à Londres, militent pour une démocratie plus participative. Ils appellent notamment à la création d'une assemblée citoyenne chargée de concevoir une nouvelle constitution axée sur le climat pour la France, pays qui se trouve dans une impasse politique suite aux récentes élections. Cette tentative de manifestation et sa répression mettent en lumière les tensions entre les préoccupations sécuritaires liées à l'organisation des Jeux Olympiques et les revendications des mouvements écologistes. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 se veulent être les plus écologiques de l'histoire, cet incident rappelle les défis auxquels font face les organisateurs pour concilier les enjeux environnementaux, sécuritaires et démocratiques.