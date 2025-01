France : la tombe de Jean-Marie Le Pen profanée en Bretagne

La sépulture de Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française décédé le 7 janvier, a été vandalisée dans le cimetière de La Trinité-sur-Mer (Morbihan). Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé une "abjection absolue", rappelant que "le respect des morts est ce qui distingue la civilisation de la barbarie".

https://x.com/i/web/status/1885326813225709690 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon Gilles Pennelle, député européen RN, la tombe a été "véritablement saccagée" durant la nuit, probablement à coups de masse. La pierre centrale est fendue, la croix et les plaques commémoratives en hommage à Jean-Marie Le Pen et ses parents ont été brisées.

Marie Caroline Le Pen, fille de l'ancien leader du Front national, a partagé une photo de la tombe vandalisée sur X, déclarant qu'il n'y avait "pas de mot pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré". Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a demandé que les auteurs soient "retrouvés et sévèrement punis". La gendarmerie du Morbihan est sur place pour les constatations et a établi un périmètre de sécurité. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, avait été inhumé le 11 janvier dans le caveau familial de sa ville natale, après son décès à l'âge de 96 ans. Figure controversée, il avait été condamné à plusieurs reprises pour ses déclarations sur la Seconde Guerre mondiale et pour des propos homophobes.