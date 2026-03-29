France : Laurent Nuñez demande un renforcement des mesures de sécurité

Au lendemain d’une tentative d’attentat déjouée à Paris, les autorités françaises élèvent leur niveau de vigilance. Laurent Nuñez, ministre français de l'Intérieur, a adressé une note aux préfets et aux forces de sécurité appelant à un renforcement des dispositifs de protection sur l’ensemble du territoire. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes liées à la guerre au Moyen-Orient, dont les répercussions sécuritaires inquiètent les autorités.

Dans ce document, il une « menace terroriste protéiforme très élevée », soulignant la diversité des risques susceptibles de viser la France. Il appelle à une vigilance accrue, en particulier aux abords des sites sensibles, sans en préciser la liste, mais qui incluent traditionnellement les lieux de culte, les institutions publiques, les transports et les grands rassemblements.

Les consignes portent notamment sur le renforcement des patrouilles, une présence policière plus visible et une coordination renforcée entre les différents services de sécurité. L’objectif est d’anticiper toute tentative d’action violente dans un climat international particulièrement instable, marqué par l’intensification des tensions entre l’Iran, Israël et leurs alliés.

Cette montée en alerte s’inscrit dans une logique de prévention face à un risque jugé évolutif, où des individus isolés ou des réseaux organisés pourraient être incités à agir. Les autorités redoutent en particulier des actes inspirés par les conflits en cours, susceptibles de viser des intérêts français ou des symboles liés aux tensions internationales.