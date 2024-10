France : le député Julien Odoul (RN) demande la dissolution de groupes anti-israéliens

Julien Odoul, député éminent du Rassemblement National (RN), a lancé un appel ce mardi à la dissolution de deux groupes militants pro-palestiniens, marquant une nouvelle escalade dans le débat sur l'antisémitisme en France.

Dans un tweet, M. Odoul accuse l'extrême gauche et La France Insoumise (LFI) d'avoir "mis une cible dans le dos à tous les juifs de France" depuis un an.

Lors de son allocution à l'Assemblée nationale, M. Odoul a directement interpellé Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et ministre français de l'Intérieur, lui demandant d'agir pour dissoudre deux organisations : Le collectif "Urgence Palestine" et La "Jeune Garde", décrite comme un groupuscule d'extrême gauche ultra-violent. "Dans la lutte contre l'antisémitisme, nous ne voulons plus des mots et de discours, mais des actes?", a-t-il lancé au ministre.