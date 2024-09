France : Le PS et le RN ne souhaitent pas rejoindre le gouvernement Barnier

Au lendemain de la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, les spéculations vont bon train quant à la composition du futur gouvernement. Olivier Faure, secrétaire national du Parti socialiste, s'est exprimé sur le sujet ce vendredi 6 septembre.

Thomas Samson (AFP)

Lors d'une intervention sur France Inter, le leader socialiste a catégoriquement exclu la participation de son parti à l'exécutif. Il a même laissé entendre que le nouveau Premier ministre pourrait se tourner vers l'extrême droite pour assurer sa pérennité politique. Mais jeudi, dès l'annonce de la nomination de Barnier à Matignon, Marine Le Pen avait elle aussi exclu une quelconque participation de son parti.

Les consultations politiques ont déjà commencé. Michel Barnier a prévu de s'entretenir avec Gabriel Attal, chef de file des députés macronistes, ainsi qu'avec les cadres des Républicains. Des rencontres avec le Modem et Horizons sont également à l'ordre du jour. En revanche, le NPF semble être tenu à l'écart de ces discussions. Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a confirmé sur BFMTV qu'aucun contact n'avait été établi avec son mouvement. Les autres formations de gauche, membres du Nouveau Front populaire, n'ont pas non plus été approchées.