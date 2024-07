France/Législatives 2024 : Les derniers sondages dessinent une assemblée divisée en trois blocs

Alors que les Français se rendent aujourd'hui aux urnes, un sondage Ipsos-Talan pour Le Monde, France Télévisions et Radio France, réalisé les 3 et 4 juillet auprès de 10 101 électeurs, dessine les contours d'une Assemblée nationale fragmentée.

Le Rassemblement National et ses alliés arrivent en tête avec une projection de 170 à 205 sièges, loin des 289 sièges nécessaires pour la majorité absolue. Cette prévision s'aligne avec celles d'autres instituts : l'Ifop prévoit 210 à 240 sièges, Elabe 200 à 230, et Harris Interactive 190 à 220.

Le Nouveau Front Populaire (NFP) obtiendrait 145 à 175 sièges, contre 133 auparavant pour la Nupes plus 20 députés Divers gauche. Le camp présidentiel Ensemble est crédité de 118 à 148 sièges, une chute significative par rapport aux 245 sièges avant la dissolution. Les Républicains et divers droite (non alliés au RN) obtiendraient entre 57 et 67 sièges, contre 74 précédemment.

La participation est estimée à 68% sur les 466 circonscriptions en jeu, légèrement en baisse par rapport aux 69,2% du premier tour dans ces mêmes territoires. Les plus de 70 ans sont les plus mobilisés (81% de participation prévue), tandis que seulement 57% des 18-34 ans envisagent de voter.

Ces chiffres, qui correspondent à ceux des autres sondages, laissent présager une configuration inédite à l'Assemblée nationale, avec un RN en position de force mais sans majorité absolue, ouvrant la voie à une période d'incertitude politique et de blocage.