France/Législatives : LFI célèbre ses résultats avec keffieh et drapeaux palestiniens

Elle n'était pas candidate et pourtant... Rima Hassan, est apparue dimanche soir, dans le 10e arrondissement de Paris devant les photographes aux côtés du leader de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, keffieh autour du cou, provoquant des interrogations légitimes sur le message porté par le leader LFI. La même Rima Hassan qui avait tweeté, le plus tranquillement du monde et sans contradicteurs dans son camp, qu'"Israël a des chiens entraînés pour violer des palestiniens dans les centres de détention".

Le choix de Mélenchon de s’afficher avec la nouvelle égérie de LFI, keffieh bien en évidence sur ses épaules, vêtement qu’elle qualifie elle-même de "symbole de résistance" palestinien, a semblé relancer le débat sur ce que le Nouveau Front Populaire voudrait bien cacher : l'obsession électoraliste LFI qui se résume à Gaza et aux Juifs.

Un peu plus tard dans la soirée, Place de la République, à Paris, les mêmes étaient présents aux côtés de milliers de sympathisants venus dire non au RN, en tête des votes en ce premier tour des législatives. Autour d'eux, des dizaines de drapeaux palestiniens brandis, probablement plus que de drapeaux tricolores, des "Fuck Israël" ou "Nique les sionistes", tagués sur la statue de la République, ainsi que des appels à l’intifada.

À la fin de la manifestation trustée par LFI et ses alliés d’extrême-gauche, les membre du Nouveau Front populaire (NFP) montent enfin sur scène. Bizarrement, Raphaël Glucksmann manque à l’appel.