France : les actes antisémites ont triplé en un an (Darmanin)

Le ministre de l'Intérieur sortant, Gérald Darmanin, a révélé ce vendredi une hausse alarmante des actes antisémites en France. Au cours du premier semestre 2024, 887 incidents ont été enregistrés, soit près du triple par rapport à la même période de l'année précédente qui en comptait 304. Lors d'une cérémonie commémorative pour les victimes de l'attentat de la rue des Rosiers en 1982, Darmanin a déclaré : "L'antisémitisme, qui a toujours existé, désormais ne se cache plus. Il est une insulte aux morts, aux blessés, aux humiliés et à notre histoire." Il a également souligné que "la justice n'est pas encore passée sur ce crime ignoble et antisémite", faisant référence au fait qu'un seul suspect de l'attaque est actuellement détenu par les autorités françaises.

Le ministre a critiqué certains responsables politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon, en demandant : "Comment des hommes politiques peuvent penser qu'il est résiduel?" Il a insisté sur la nécessité d'un "combat culturel" face à cette montée de l'antisémitisme. L'événement a été marqué par la présence de Doug Emhoff, époux de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Emhoff a exprimé la solidarité des États-Unis, déclarant : "De la part du président Joe Biden et du vice-président Kamala Harris, les États-Unis se tiennent solidairement à vos côtés." Il a également annoncé une contribution américaine de 2,2 millions de dollars à l'UNESCO pour lutter contre l'antisémitisme.

Yonathan Arfi, président du CRIF, a regretté que "trop longtemps notre conscience nationale a occulté cet attentat", tout en soulignant que "ce jour là c'est la France tout entière qui a été blessée".