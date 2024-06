France : les derniers sondages des législatives 2024 confirment une forte avance du Rassemblement national

À la veille du premier tour des élections législatives du 30 juin, les derniers sondages d'intentions de vote confirment la progression significative du Rassemblement national (RN). Le parti d'extrême droite est désormais crédité en moyenne de 36,1 % des intentions de vote, soit le double de son score obtenu en 2022.

AP Photo/Lewis Joly

La gauche, unie sous la bannière du Nouveau Front populaire, semble marquer le pas dans la dernière ligne droite. Bien que créditée d'un meilleur score qu'en 2022, elle reste en deçà du total obtenu aux européennes, avec 28,2 % des intentions de vote.

La majorité présidentielle, quant à elle, peine à peser sur cette campagne. Les candidats soutenus par Emmanuel Macron et Gabriel Attal sont crédités de 20,3 % en moyenne, un chiffre en retrait par rapport à 2022.

AP Photo/Thomas Padilla

Ces tendances se reflètent dans les projections en sièges, bien que celles-ci doivent être interprétées avec prudence. Avec un taux de participation estimé à environ 65%, des triangulaires pourraient se produire dans certaines circonscriptions.

Le plus frappant dans ces projections est la possibilité pour le RN d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Selon la projection du Huffington Post, "le parti de Jordan Bardella est crédité de 269 sièges en moyenne, soit plus du triple de l'actuel groupe RN à l'Assemblée". Ces chiffres dessinent les contours d'une possible recomposition majeure du paysage politique français, avec des implications potentiellement profondes pour la gouvernance du pays dans les années à venir.