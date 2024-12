"Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ne sont pas des conflits lointains. Ils nous touchent directement" (Macron)

Le président français Emmanuel Macron a reconnu ce mardi soir, lors de la traditionnelle allocution télévisée du réveillon du nouvel an, que sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale a généré "plus d'instabilité que de solutions pour les Français".

"La clarté et l'humilité m'amènent à reconnaître qu'à ce stade, cette décision conduit à plus d'instabilité que de sérénité, et j'en assume la responsabilité", a déclaré le chef d'État français. Par ailleurs, Emmanuel Macron a mis en garde contre la multiplication des menaces pour la sécurité européenne lors de son discours de fin d'année. "Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ne sont pas des conflits lointains. Ils nous touchent directement et menacent notre sécurité, notre unité, notre économie", a déclaré le président français. "Les récents événements en Syrie, les manipulations électorales en Moldavie, en Géorgie, en Roumanie, les attaques terroristes en Europe et dans les pays voisins montrent à quel point nous ne pouvons jamais tenir pour acquis notre sécurité et le bon fonctionnement de nos démocraties", a-t-il souligné, concluant que "l'Europe ne peut plus déléguer sa sécurité et sa défense à d'autres puissances".