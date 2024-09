France : Michel Barnier nommé Premier ministre après 51 jours sans gouvernement

Après plus de sept semaines de spéculations et de négociations, la France a enfin un nouveau chef de gouvernement. Michel Barnier, figure emblématique de la droite française et européenne, a été choisi par Emmanuel Macron pour diriger Matignon.

AFP Archives / Philippe LOPEZ

À 73 ans, Barnier apporte une expérience politique considérable à ce poste. Son parcours impressionnant inclut plusieurs mandats ministériels sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ainsi que deux mandats de commissaire européen. Il s'est particulièrement distingué en tant que négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit entre 2016 et 2021.

VINCENT KESSLER (POOL/AFP)

La nomination de Barnier semble répondre à plusieurs objectifs du président Macron. Elle pourrait faciliter une coalition avec Les Républicains (LR) tout en offrant une stabilité gouvernementale, Barnier n'étant pas perçu comme un rival potentiel pour 2027. Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité. Le Parti Socialiste a exprimé ses réserves, craignant une orientation plus à droite de la politique gouvernementale. De son côté, le nouveau Front populaire a critiqué ce choix, l'interprétant comme un rapprochement tacite avec l'extrême droite. A l'annonce de la nomination de Michel Barnier, Jean-Luc Mélenchon a appelé à "la mobilisation", estimant que l'élection avait été "volée" aux Français. Aux dernières élections européennes de juin 2024, M. Barnier avait soutenu le candidat LR François-Xavier Bellamy.