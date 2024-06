France : six mineurs de confession juive agressés à la sortie d’un cinéma à Levallois-Perret

Six mineurs de confession juive ont été agressés verbalement et physiquement samedi 22 juin dans le centre commercial «So Ouest», à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a rapporté le quotidien français le Figaro.

Selon Le Figaro, les six adolescents sortaient d’un cinéma lorsqu’ils ont été pris à partie par trois individus qui ont proféré des insultes à caractère antisémite et giflé à plusieurs reprises l'un d'entre eux. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite en direction du 17e arrondissement de Paris, à proximité de la place de Jérusalem, où des policiers sont présents en permanence. Une plainte a été déposée. "Une enquête de flagrance des chefs de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours commis en réunion et à raison de l'ethnie ou de la religion, et injures publiques en raison de la religion a été confiée au commissariat du 17ème arrondissement", a déclaré le parquet de Paris.