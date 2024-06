France/Sondage Public Sénat: Chute drastique de popularité de Jean-Luc Mélenchon

Parmi les principaux enseignements du baromètre Odoxa pour Public Sénat, plusieurs des personnalités de gauche composant le Nouveau Front Populaire enregistrent une forte poussée de leur cote de popularité. La tête de liste PS-Place Publique, Raphaël Glucksmann bondit de 13 points pour devenir la quatrième personnalité politique préférée et suscite de l’adhésion ou de la sympathie chez 33 % des sondés. Une percée historique, la plus forte jamais enregistrée par le baromètre Odoxa. Roussel (5ème avec 29 %), Ruffin (6ème avec 28 % et + 7 points) et Hollande (7ème avec 27 %) progressent également fortement.

Gaël Sliman, président d’Odoxa, note que cette percée des leaders de la gauche est historique, ce qui confirme un engouement pour le Nouveau Front Populaire, seule force politique à se rapprocher du Rassemblement national en termes d’intentions de vote.

En parallèle, et alors que l’union s’est faite sur un programme de « rupture », Jean-Luc Mélenchon enregistre une baisse de popularité inédite. Le fondateur de la France Insoumise, fait désormais figure de repoussoir pour une grande partie des électeurs, en particulier à gauche. Avec un saut de six points, Jean-Luc Mélenchon devient la personnalité politique qui suscite le plus de rejet (68 %) chez les sondés. Il s’agit du plus haut niveau de rejet mesuré par le baromètre Odoxa (ex aequo avec Éric Zemmour). Surtout, la popularité de Jean-Luc Mélenchon s’effondre auprès des sympathisants de gauche et recule de 14 points (la perte est de 6 points sur l’ensemble de l’échantillon).

