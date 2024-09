France : tag antisémite au jardin Sarah-Halimi-et-Mireille-Knoll à Nogent-sur-Marne

Un acte antisémite a été perpétré à Nogent-sur-Marne, suscitant l'indignation des autorités locales. Le jardin commémoratif dédié à Sarah Halimi et Mireille Knoll, deux femmes juives victimes d'assassinats antisémites à Paris en 2017 et 2018, a été la cible de vandalisme. Une croix gammée a été découverte sur la plaque du jardin, situé au croisement de l'avenue des Marronniers et de l'avenue de Joinville.

Jacques JP Martin, maire Les Républicains de Nogent-sur-Marne, a fermement condamné cet acte, qualifiant le geste de "vandalisme" et affirmant que "la haine n'a pas sa place à Nogent". Il a immédiatement alerté les autorités policières pour que les responsables soient identifiés et traduits en justice.

i24NEWS

Le jardin, inauguré il y a près de deux ans dans une atmosphère de recueillement, revêt une importance particulière pour la communauté. Sarah Halimi, née à Nogent-sur-Marne en novembre 1951, y a passé une trentaine d'années de sa vie avant son tragique assassinat à Paris. La municipalité a rapidement effacé le tag antisémite et a mis à disposition des enquêteurs les enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées dans la zone. L'enquête est en cours pour retrouver le ou les auteurs de cet acte. Le maire a souligné que, jusqu'à présent, Nogent-sur-Marne avait été épargnée par la recrudescence d'actes antisémites observée au niveau national ces derniers mois. Il a exprimé sa détermination à ne pas laisser de tels comportements s'enraciner dans sa ville, déclarant que l'ignorance et la haine n'y seraient pas tolérées. Dans un geste symbolique, le maire a affirmé la volonté de la ville de préserver la mémoire de Sarah Halimi et Mireille Knoll, refusant de les voir "assassinées une seconde fois" par de tels actes de haine.