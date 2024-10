France/Tensions à Sciences Po : le nouveau directeur saisit la justice face aux manifestations pro-palestiniennes

Luis Vassy, fraîchement nommé à la tête de Sciences Po Paris, a décidé de saisir le procureur de la République suite à des manifestations pro-palestiniennes au sein de l'établissement, a rapporté le Figaro. Cette démarche, confirmée par l'établissement, s'appuie sur l'article 40 du Code de Procédure Pénale.

Au cœur de la polémique, Hicham Touili-Idrissi, collaborateur parlementaire européen de l'élue d'extrême gauche Rima Hassan, est pointé du doigt pour son activisme en faveur de la cause palestinienne. Lors d'un événement célébrant la journée de l'Afrique, des slogans hostiles à Israël ont résonné dans le hall de l'école, provoquant l'ire de la direction. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, a fermement condamné ces actions, les jugeant contraires aux principes de neutralité et de laïcité de l'enseignement supérieur public. Cette position ministérielle a été vivement critiquée par Jean-Luc Mélenchon, qui y voit un "abus de pouvoir" et appelle les étudiants à la désobéissance. Ce n'est pas la première fois que Sciences Po fait face à de telles manifestations. En mars dernier, l'école avait déjà dû gérer des rassemblements similaires, menaçant alors de sanctions disciplinaires. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de forte augmentation des actes antisémites en France depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, le CRIF rapportant une hausse de 1000% de ces incidents.