France : trois ados interpellés dans le cadre d’un viol à caractère antisémite d’une mineure à Courbevoie

Un viol collectif à caractère antisémite d'une jeune fille juive de 12 ans a eu lieu à Courbevoie, en banlieue parisienne, par 3 garçons âgés de 12 à 14 ans, dont l'un était son ex-petit ami, ont rapporté mercredi les médias français.

Le viol s'est produit samedi soir, lorsque, selon les médias locaux, la jeune fille a été traînée de force jusqu'à un hangar - où elle a été violée collectivement.

Selon les informations recueillies, la jeune fille a déclaré que lors du viol, ils avaient également menacé de la tuer et tenu des propos antisémites. Au commissariat, elle a fourni une description de deux des trois suspects. Après avoir porté plainte, elle a été emmenée pour un examen médical qui a confirmé qu'elle avait été agressée sexuellement. En raison du jeune âge des agresseurs, l'enquête a été transférée à une unité spéciale du parquet français qui a donné l'autorisation de les arrêter.

Selon les médias français, les adolescents ont été arrêtés lundi et seront inculpés pour une série d'infractions, notamment de viol aggravé, d'agression sexuelle aggravée et menaces. Lors de leurs auditions, les mineurs ont reconnu ce qui leur était imputé et affirmé avoir agi par vengeance.

Dans Le Parisien, l'ex-petit ami a affirmé qu'il était en colère contre elle parce qu'elle lui avait caché sa judéité. Selon le média, des commentaires et des photos antisémites ont également été retrouvés sur son téléphone, notamment un drapeau israélien brûlé. Un autre suspect a déclaré qu'il avait frappé la jeune fille "parce qu'elle disait de mauvaises choses sur la Palestine".