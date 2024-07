France: Trois jours après les législatives, le nom du futur Premier ministre reste la grande inconnue

Trois jours après la victoire du Nouveau Front populaire aux législatives, la formation d'un gouvernement reste problématique. Les députés de La France insoumise, majoritaires au sein de cette alliance, semblent inflexibles sur le choix du futur Premier ministre et veulent qu'il soit issu de leurs rangs. Jean-Luc Mélenchon, idéalement, même si les autres composantes de la gauche se sont clairement opposés à cette personnalité pour le moins "clivante".

AP Photo/Thomas Padilla

Jean-Luc Mélenchon accuse le président de mettre en danger les institutions : "Il fait exprès de traîner. Monsieur le président de la République, c'est lui qui bloque la situation aujourd'hui pour garder le pouvoir le plus longtemps possible". Dans un communiqué commun, les quatre partis du Nouveau Front populaire mettent en garde le président contre "toute tentative de détournement des institutions" en maintenant plus longtemps que nécessaire Gabriel Attal à Matignon.

Si l'alliance de gauche promet de proposer un Premier ministre issu de ses rangs d'ici la fin de la semaine, Olivier Faure, chef de fil du PS, s'est officiellement porté candidat mardi. La pression de la gauche serait mal perçue par le camp Macron. Un député Renaissance rappelle que le président reste "le maître des horloges" et qu'il est le seul à pouvoir nommer le Premier ministre. Deuxième force à l'Assemblée, le camp présidentiel expliquait vouloir "s'élargir" à droite comme à gauche pour "dépasser numériquement" le Nouveau Front populaire. La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, s'est elle dite favorable au maintien d'un gouvernement Attal "démissionnaire" pour "gérer les affaires courantes" pendant les Jeux olympiques, défendant le "très bon boulot" effectué sur le sujet par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.