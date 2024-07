France : un jeune néonazi condamné pour menaces en ligne

Un jeune homme de 19 ans, affilié à la mouvance néonazie, a été condamné à Paris à deux ans de prison ferme pour des menaces proférées sur Internet. Le tribunal correctionnel a ordonné son incarcération immédiate et lui a interdit de posséder une arme pendant cinq ans.

L'individu, arrêté mercredi dans le Bas-Rhin, était accusé d'avoir partagé sur Telegram une méthode de fabrication d'explosifs et d'avoir incité à des violences racistes. Il aurait également menacé l'Élysée, un journaliste, et une drag-queen choisie pour porter la flamme olympique.

Lors de son procès en comparution immédiate, le prévenu a tenté de minimiser ses actes, les qualifiant de simples "blagues" et de "trolling". Il a admis avoir des sympathies pour Adolf Hitler et s'être revendiqué néonazi pendant sa garde à vue. Cependant, face au tribunal, il a assuré être "moins extrême dans la vraie vie" que sur les réseaux sociaux. Le procureur a dénoncé une "radicalisation d'extrême droite" et a rejeté l'argument du "trolling", le considérant comme une défense classique des groupes extrémistes. Cette affaire met en lumière la problématique de la radicalisation en ligne et des menaces proférées sur Internet. Elle souligne également la vigilance des autorités face à la montée de l'extrémisme de droite, particulièrement dans le contexte des prochains Jeux Olympiques.