Un rabbin britannique affirme avoir été privé d’une location de vacances en France après avoir refusé de prendre publiquement position sur la guerre menée par Israël. Selon lui, le propriétaire du logement a subordonné son accueil à une condamnation explicite de l’action de l’État hébreu.

Le rabbin Yoni Birnbaum, qui vit à Londres, avait réservé une maison située près de Vesoul pour des vacances familiales prévues au mois d’août. Après avoir versé un acompte correspondant à la moitié du montant de la location, il a reçu un message du propriétaire lui indiquant qu’il avait découvert qu’il était rabbin.

Dans ce courrier, le propriétaire lui demandait de confirmer qu’il appartenait à un courant du judaïsme condamnant « les actions violentes de l’armée israélienne » à Gaza, en Judée-Samarie et au Liban. Il ajoutait que, sans une telle prise de position, il ne pouvait pas l’accueillir, estimant que cela serait « contraire à ses principes ».

Au quotidien britannique The Telegraph, Yoni Birnbaum a dénoncé une forme de discrimination. « Certaines personnes attendent des Juifs qu’ils prouvent qu’ils sont du “bon côté”. C’est une sorte de test de pureté : si vous ne correspondez pas à leur définition du “bon Juif”, vous devenez un “mauvais Juif” », a-t-il déclaré.

Le rabbin assure n’avoir jamais mentionné sa confession religieuse lors de ses échanges avec le propriétaire. Il estime que celui-ci a identifié sa qualité de rabbin à partir de son adresse électronique, avant d’effectuer des recherches sur son identité et ses engagements. La réservation a finalement été annulée et l’acompte lui a été intégralement remboursé.