France : un restaurant casher vandalisé à Villeurbanne

Dans la nuit de lundi à mardi, le restaurant casher O'Laffa, situé dans le quartier Flachet de Villeurbanne, a été la cible d'un acte de vandalisme à connotation politique, ont rapporté les médias français. Les dégâts, découverts mardi matin, incluent des vitres brisées et des graffitis pro-palestiniens.

La propriétaire de l'établissement, âgée de 34 ans, a été informée de l'incident par le biais des réseaux sociaux. En arrivant sur place, elle a constaté l'étendue des dégâts : la façade du restaurant était maculée de peinture rouge et portait l'inscription "Free Gaza". L'enseigne et les vitrines ont également été endommagées.

"Ces actes vont bien au-delà de simples graffitis. Ils reflètent une hostilité profonde et soulèvent de sérieuses inquiétudes pour notre sécurité", a déclaré la gérante, ébranlée par cet incident. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, s'est rendu sur les lieux et a fermement condamné cet acte. Dans un communiqué, il a souligné que "l'antisémitisme est un crime, pas une opinion" et a appelé à ne pas importer le conflit du Moyen-Orient dans la commune. La municipalité a exprimé son soutien à la communauté juive de Villeurbanne, l'une des plus importantes de France, tout en appelant à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages israéliens.

Cet incident s'inscrit dans un contexte de tensions accrues depuis le début du conflit à Gaza en octobre dernier. La propriétaire du restaurant a rapporté avoir déjà été confrontée à des remarques hostiles depuis cette date, mais n'avait jamais subi de telles dégradations auparavant. Ce n'est pas le premier incident de ce type dans la région. À l'automne dernier, une pizzeria de Villeurbanne avait été ciblée par des tags antisémites, et au printemps, des militants pro-palestiniens avaient perturbé le salon de l'Alyah à Lyon. Les autorités locales restent vigilantes face à ces tensions et appellent au calme et au respect mutuel au sein de la communauté.