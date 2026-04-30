France : une conférence internationale à Paris le 12 juin pour relancer le dialogue israélo-palestinien

Dans une vidéo publiée ce jeudi sur le réseau X, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot livre un plaidoyer en faveur de la paix au Proche-Orient, appelant à relancer sans attendre la dynamique de la solution à deux États. Un message prononcé dans un contexte marqué par les séquelles des attaques terroristes du 7 octobre en Israël et la guerre prolongée à Gaza.

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« Alors que le Proche-Orient demeure profondément meurtri par les attaques terroristes du 7 octobre en Israël, par plus de deux ans et demi de guerres dévastatrices à Gaza et par une crise humanitaire qui, hélas, ne faiblit pas, votre présence ici est un acte de résistance à la fatalité, de résistance à la résignation », déclare-t-il, saluant l’engagement conjoint d’Israéliens et de Palestiniens œuvrant pour la paix.

Le ministre rend hommage aux « militants israéliens et palestiniens, familles endeuillées, activistes, artistes, responsables religieux et élus », qu’il remercie pour « leur engagement lumineux et inlassable au service d’un principe simple et puissant : la reconnaissance mutuelle, la possibilité d’une coexistence pacifique ».

Dans ce discours, Jean-Noël Barrot insiste sur la nécessité de garantir les droits fondamentaux des peuples : « Il n’y a rien de plus précieux pour l’homme que de pouvoir se tenir libre et debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines (…) le priver de ce droit est une négation de sa dignité qui nourrit le ressentiment, la violence et la guerre ».

Il rappelle également une décision majeure de la diplomatie française : « La France, par la voix du président de la République, a pris le 22 septembre dernier la décision capitale de reconnaître l’État de Palestine ».

Dans cette dynamique, Paris accueillera le 12 juin prochain une conférence internationale réunissant les sociétés civiles israélienne et palestinienne. « Rien de juste et de durable ne se fera sans vous (…) rien ne sera possible », affirme-t-il, insistant sur le rôle central des acteurs de terrain.

En conclusion, le ministre lance un appel clair : « It’s time ! Shalom, Salam, La Paix ! », exhortant à transformer l’espoir en action concrète pour faire advenir deux États vivant « côte à côte en paix et en sécurité ».