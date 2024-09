France : une militante pro-palestinienne placée en détention pour des propos antisémites à Nice

À Nice, une infirmière et mère de famille nommée Amira Z., figure locale du mouvement pro-palestinien, a été incarcérée suite à une série de publications sur les réseaux sociaux, a rapporté Le Figaro. Fondatrice de l'association "Nice à Gaza", elle est poursuivie pour plusieurs chefs d'accusation graves, incluant l'apologie du terrorisme et l'incitation à la haine.

L'affaire a débuté après que la militante ait partagé de nombreux messages polémiques sur X (anciennement Twitter), certains remettant en question la qualification du Hamas comme organisation terroriste, d'autres critiquant vivement la position pro-israélienne du maire de Nice. Parmi les publications les plus choquantes, on trouve des allusions à la destruction d'Israël et des références à l'Holocauste.

Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nice, Amira Z. a demandé un délai pour préparer sa défense. Malgré l'absence d'antécédents judiciaires et son engagement passé dans des actions humanitaires, le tribunal a ordonné son placement en détention provisoire, craignant un risque de récidive à l'approche de l'anniversaire du 7 octobre. Cette décision a suscité l'indignation de ses soutiens, tandis que les représentants de la partie civile, dont la Licra, ont souligné la détermination de la prévenue. Une expertise psychiatrique a été ordonnée, et l'affaire a été renvoyée au 21 octobre pour le jugement sur le fond.