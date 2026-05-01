France : une nouvelle loi contre l’antisémitisme et le racisme entre en vigueur à l’université ce vendredi

Une nouvelle loi visant à lutter contre l’antisémitisme, le racisme et les violences dans l’enseignement supérieur entre en vigueur ce vendredi 1er mai en France. Porté par les sénateurs Pierre-Antoine Levi et Bernard Fialaire, ce texte entend répondre à une montée préoccupante des actes antisémites sur les campus, dans un contexte marqué notamment par les tensions liées au conflit au Moyen-Orient.

Au cœur de cette réforme : une volonté de mieux prévenir, signaler et sanctionner les dérives. Concrètement, la loi impose aux universités la mise en place de dispositifs de sensibilisation obligatoires tout au long du parcours étudiant, afin de lutter contre les discours de haine et les discriminations. Elle prévoit également la désignation de « référents » spécialisés dans chaque établissement, chargés de traiter les signalements et d’accompagner les victimes.

Autre mesure clé : le renforcement des procédures disciplinaires. Les universités devront désormais assurer un suivi plus rigoureux des incidents et produire des rapports réguliers sur la situation en matière de racisme et d’antisémitisme. L’objectif est de professionnaliser le traitement de ces affaires, souvent critiqué pour son manque de cohérence ou de fermeté.

Cette loi intervient après plusieurs polémiques, notamment liées à des manifestations pro-palestiniennes en 2024, au cours desquelles certains étudiants juifs ont été pris pour cibles en raison d’amalgames avec Israël. Le nombre d’actes antisémites dans l’enseignement supérieur a d’ailleurs doublé selon le Sénat, qui évoque un phénomène « diffus » mais bien réel.

Un cas emblématique a marqué les esprits : celui d’une étudiante accusée d’avoir exclu des camarades aux prénoms à consonance juive d’un groupe en ligne, sans sanction initiale de son université. Pour le gouvernement, ces situations illustrent la nécessité d’un cadre plus clair et plus efficace.

Avec cette loi, les autorités espèrent restaurer un climat apaisé dans les universités et garantir à tous les étudiants un environnement sûr, respectueux et conforme aux valeurs républicaines.