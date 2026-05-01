Washington considère les hostilités avec l’Iran comme terminées

Les États-Unis estiment que les hostilités avec l’Iran sont désormais « terminées », a indiqué un haut responsable de l’administration de Donald Trump, dans un contexte de trêve prolongée entre les deux pays. Selon ce responsable, les affrontements, engagés en février, ont cessé après un cessez-le-feu conclu le 7 avril pour une durée initiale de deux semaines, depuis prolongée. « Il n’y a eu aucun échange de tirs entre les forces armées américaines et l’Iran depuis cette date », a-t-il affirmé.

Cette déclaration s’inscrit dans le cadre du War Powers Resolution, une loi américaine qui encadre les pouvoirs militaires du président. Elle impose à l’exécutif de limiter dans le temps toute intervention armée sans l’accord du Congrès. Concrètement, le président peut engager des forces, mais doit obtenir l’aval des parlementaires au-delà d’un certain délai — faute de quoi les opérations doivent cesser. En affirmant que les hostilités sont « terminées », l’administration américaine cherche donc aussi à se conformer à ce cadre légal, en considérant que la phase active du conflit est close. Sur le terrain, cette trêve marque une accalmie après plusieurs semaines de tensions militaires indirectes. Toutefois, les causes profondes du conflit — notamment les différends stratégiques et la question nucléaire — restent entières. Si cette pause est significative, elle demeure fragile. Washington et Téhéran restent engagés dans un rapport de force latent, laissant planer l’incertitude sur la stabilité de cette désescalade.