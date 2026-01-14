France : une plaque en hommage à Ilan Halimi vandalisée près de Nice, un suspect interpellé

Un nouvel acte antisémite a visé la mémoire d’Ilan Halimi près de Nice. À Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), la plaque commémorative dédiée au jeune homme juif torturé et assassiné en janvier 2006 par le « gang des barbares » a été dégradée lundi 12 janvier, presque vingt ans jour pour jour après sa mort. La plaque, installée devant un olivier de la paix, a été volontairement tordue, a rapporté Le Figaro.

Le maire de la commune, Louis Nègre, a immédiatement dénoncé un acte « honteux », qualifié de « geste stigmatisant et antisémite » qui « ne peut pas rester impuni ». La municipalité a déposé plainte et transmis à la police nationale les images issues du réseau de vidéosurveillance.

Un homme de 29 ans a été interpellé dans la foulée, puis déféré ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Grasse. Selon une source proche du dossier, le suspect, sans emploi et inconnu jusqu’ici des services judiciaires, a fait l’objet d’une expertise psychiatrique faisant état d’une grande fragilité psychologique, de difficultés cognitives et d’un parcours scolaire chaotique.

S’il reconnaît les faits, l’intéressé nie toute motivation antisémite, invoquant des « tensions personnelles ». Un argument accueilli avec prudence par les enquêteurs, d’autant que, parmi plusieurs stèles commémoratives installées au même endroit, seule celle rendant hommage à Ilan Halimi a été ciblée. L’enquête a été ouverte pour « destruction et dégradation à caractère antisémite ».

La plaque a depuis été remise en place par les services municipaux. Plusieurs responsables politiques locaux ont exprimé leur condamnation et leur solidarité avec la communauté juive.

Cet acte s’inscrit dans une série de précédents inquiétants près de Lyon et dans les Alpes-Maritimes. Ces derniers mois, un olivier de la paix avait été arraché à Menton et une autre plaque commémorative dédiée à Ilan Halimi vandalisée à Aubagne, ravivant les craintes d’une résurgence persistante de l’antisémitisme.