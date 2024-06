Vidéo de campagne LFI mettant en scène Meyer Habib et une image Buitoni avec le mot "Four" : le député porte plainte

Meyer Habib a annoncé porter plainte. À quatre jours du premier tour des élections législatives anticipées, une vidéo publiée sur Instagram (puis supprimée) par Sébastien Delogu, député LFI de Marseille et candidat à sa réélection, avait provoqué provoqué la consternation. Elle mettait en scène le célèbre jeu League of Legends, avec des élus LFI déguisés en combattants affrontant Emmanuel Macron et le député franco-israélien LR sortant, Meyer Habib (vidéo ci-dessous).

Deux éléments en particulier ont été pointés du doigt : une boîte de pizza surgelée de la marque Buitoni où il est écrit "four à pierre", qui apparait au milieu du "combat" à l'écran sans réelle justification, et une scène où la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan porte le coup fatal à Meyer Habib. Au lieu de choisir comme ennemi le Rassemblement national et Marine Le Pen, dans une publication qui se voulait "drôle", le LFI désigne donc son ennemi : le juif Meyer Habib.

"Le clip de campagne de Sébastien Delogu comprend des symboles antisémites dignes du nazisme, Rima Hassan prétend que les Israéliens font violer par des chiens les prisonniers palestiniens. LFI ou le musée des horreurs en perpétuels travaux pour agrandissement", a tweeté Eric Naulleau.

Me Patrick Klugman a qualifié le clip de "plus malaisant de la campagne", critiquant la mise en scène de stéréotypes et l'allusion supposée aux "camps". Me Gilles-William Goldnadel a, quant à lui, décrit Delogu comme "l'un des candidats les plus nauséabonds du Parti antisémite puant".

Interrogé par France 3 Provence-Alpes, Sébastien Delogu s'est dit "atterré par ces accusations". Il explique que la boîte de pizza fait en réalité référence aux "pizzas apportées pendant les négociations de l'union de la gauche" pour les législatives. Il voit dans cette polémique une attaque de l'extrême droite, affirmant être ciblé depuis qu'il a brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée.