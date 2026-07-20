Franck Allisio : "La communauté juive est beaucoup plus visée que d'autres communautés religieuses"

Invité ce lundi matin sur CNews, le député RN Franck Allisio a vivement réagi à la présence du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, aux célébrations du centenaire de la Grande Mosquée de Paris. Il a notamment critiqué le fait que, lors de la cérémonie, un imam ait récité un verset du Coran dont certaines interprétations associent « ceux qui ont encouru la colère d'Allah » aux juifs et aux chrétiens.

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Selon Franck Allisio, une telle séquence est « gênante » en présence du ministre chargé de l'ordre public. « Cette ambiguïté est, par définition, problématique devant le ministre de l'Intérieur », a-t-il déclaré, estimant que celui-ci aurait dû prendre ses distances avec ces propos.

Le député a également dénoncé ce qu'il considère comme une « laïcité à plusieurs vitesses », reprochant aux autorités de ne pas réagir avec la même fermeté face à certains discours religieux.

Interrogé sur une éventuelle différence de traitement entre les communautés, Franck Allisio a précisé qu'il ne souhaitait pas « opposer les communautés les unes aux autres ». Il a toutefois affirmé que « nos compatriotes juifs sont souvent laissés seuls face aux dangers ».

S'appuyant sur les statistiques des actes antireligieux en France, il a rappelé que les juifs sont, à proportion de leur poids dans la population, environ vingt fois plus touchés que les autres communautés religieuses. « La communauté juive est beaucoup plus visée que d'autres communautés religieuses, et je n'ai pas l'impression qu'elle soit beaucoup plus protégée à proportion de ce risque et de ce danger », a-t-il conclu.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France et relancent le débat sur la protection des communautés religieuses ainsi que sur la place de la laïcité dans les cérémonies officielles.