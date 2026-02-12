France : 1 320 actes antisémites ont été recensés en 2025

Le ministère de l’Intérieur a publié, jeudi 12 février 2026, son rapport annuel sur les actes antireligieux commis en France en 2025. Les données relatives aux actes antisémites ont été établies en lien avec le Service de Protection de la Communauté Juive (SPCJ). Elles font état de 1 320 actes antisémites recensés sur l’année écoulée.

https://x.com/i/web/status/2021949252994232715 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce chiffre confirme le maintien de l’antisémitisme à un niveau durablement élevé dans le pays. Malgré une éventuelle fluctuation par rapport aux pics observés après certaines crises internationales, le phénomène reste structurel et profondément ancré.

Les données publiées reposent exclusivement sur des faits qualifiés et enregistrés : plaintes déposées, mains courantes, saisines du parquet et constats officiels. Elles constituent ainsi un indicateur solide et institutionnel de la réalité des violences et menaces visant les Juifs de France.

Toutefois, les autorités rappellent que ces chiffres demeurent inférieurs à la réalité. La sous-déclaration, par crainte de représailles, lassitude ou sentiment d’inefficacité, contribue à invisibiliser une partie des actes antisémites. De nombreuses victimes ne portent pas plainte, ce qui limite mécaniquement l’ampleur statistique du phénomène.