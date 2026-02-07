Agression antisémite au Trocadéro : Jérémy Redler dénonce des faits "inacceptables"

Trois jeunes de confession juive ont été victimes d’une agression dans les jardins du Trocadéro, à Paris. Aucun blessé n’est à déplorer.

Dans un message publié sur le réseau X, Jérémy Redler, le maire de l'arrondissement, a condamné « avec la plus grande fermeté » cette agression, apportant son soutien total aux victimes. Il a souligné que, même en l’absence de blessés, de tels actes constituent une atteinte directe aux valeurs de la République et à la sécurité des citoyens.

Une enquête a été immédiatement ouverte afin d’identifier l’auteur des faits. Selon Jérémy Redler, les investigations s’appuient notamment sur l’exploitation des caméras de vidéoprotection installées dans le secteur. L’élu affirme être en contact permanent avec les autorités de police pour suivre de près l’avancée de l’enquête.

Face à cet incident, une vigilance renforcée a été demandée autour des lieux sensibles de l’arrondissement, en particulier les sites fréquentés par la communauté juive. L’objectif est de prévenir toute nouvelle agression et de rassurer les habitants comme les visiteurs du quartier.

Jérémy Redler a également réaffirmé son engagement personnel et politique dans la lutte contre l’antisémitisme. « Je continuerai à combattre sans relâche l’antisémitisme », a-t-il déclaré, rappelant que la haine et les violences ciblant une communauté n’ont pas leur place à Paris.

Cette agression intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France, régulièrement dénoncée par les responsables politiques et les associations. Les autorités appellent à la fermeté judiciaire et à une mobilisation collective pour faire face à ce phénomène et garantir la sécurité de tous.