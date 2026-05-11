"Grandes rafles" d’étrangers : l’affaire Arno Klarsfeld classée sans suite

"La justice ne s’est pas laissée instrumentaliser par de basses manœuvres politiques, qui n’avaient d’autres buts que de salir Arno Klarsfeld et, au-delà, sa famille", a affirmé Maître Olivier Pardo

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Arno Klarsfeld, avocat
Arno Klarsfeld, avocatScreenshot/ i24NEWS

Le parquet a décidé de classer sans suite la plainte déposée par Olivier Faure contre l’avocat Arno Klarsfeld, mettant fin à plusieurs semaines de polémique politique et médiatique, a déclaré l'avocat Maître Olivier Pardo à i24NEWS.

L’affaire avait éclaté après une intervention d’Arno Klarsfeld sur CNews, au cours de laquelle il avait évoqué la nécessité, selon lui, d’organiser en France « des sortes de grandes rafles » pour interpeller les étrangers en situation irrégulière, en prenant pour exemple la politique migratoire menée par Donald Trump et les opérations de l’ICE, la police américaine de l’immigration.

À gauche, plusieurs responsables politiques avaient accusé l’avocat de propos jugés excessifs et demandé des poursuites judiciaires. Olivier Faure avait finalement saisi la justice.

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Lundi, l’avocat Olivier Pardo a salué la décision du parquet dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« C’est après une analyse approfondie que le parquet a pris cette décision. Ce n’est que justice », a-t-il déclaré.

Olivier Pardo a également dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de déstabilisation politique visant Arno Klarsfeld et sa famille.

« La justice ne s’est pas laissée instrumentaliser par de basses manœuvres politiques, qui n’avaient d’autres buts que de salir Arno Klarsfeld et, au-delà, sa famille », a-t-il affirmé.

L’avocat a enfin rendu hommage à la famille Klarsfeld, figure historique de la lutte contre l’antisémitisme et la mémoire de la Shoah en France.

Fils de Serge Klarsfeld et Beate Klarsfeld, Arno Klarsfeld appartient à l’une des familles les plus emblématiques du combat contre le nazisme, le racisme et l’antisémitisme en Europe.

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