Grenoble : le concert de Barbara Butch interrompu

Le concert de la DJ Barbara Butch, organisé samedi soir dans le cadre du festival Cabaret Frappé à Grenoble, a été interrompu après une vingtaine de minutes par une centaine de militants pro-palestiniens, selon ICI Isère. Les manifestants reprochent à l'artiste son soutien à la proposition de loi Yadan, un texte présenté puis retiré par le gouvernement au printemps dernier.

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Cette proposition de loi visait à renforcer la lutte contre l'antisémitisme. Ses opposants estimaient toutefois qu'elle risquait de porter atteinte à la liberté d'expression, notamment sur les questions liées au conflit israélo-palestinien.

L'appel au boycott de Barbara Butch a notamment été relayé par La France insoumise. L'élu grenoblois Allan Brunon a défendu la mobilisation, estimant qu'il s'agissait d'un exercice de la liberté d'expression. Selon lui, ce sont les voix dénonçant le « génocide à Gaza » qui seraient aujourd'hui réduites au silence en France.

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Dans un communiqué, l'association Retour de Scène, chargée de la programmation du festival organisé par la Ville de Grenoble, a refusé toute déprogrammation fondée sur les opinions d'un artiste. Elle a néanmoins reconnu que la présence de Barbara Butch suscitait de vives réactions.

Présent sur scène après l'interruption du concert, l'adjoint à la culture de Grenoble, Alexis Monge, a réaffirmé le principe de la liberté de programmation et de création, tout en assurant que la municipalité ne "minimisait pas les souffrances de la population de Gaza".