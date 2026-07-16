Caroline Yadan : "L'Allemagne ouvre la voie dans la lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme"

En visite en Israël pour rencontrer les Français établis dans le pays, Caroline Yadan a défendu son combat contre ce qu'elle qualifie de "nouvelles formes d'antisémitisme". Sur le plateau d'i24NEWS, la députée a souligné une avancée significative : l'Allemagne a déjà repris l'un des principaux volets de sa proposition de loi.

Selon elle, la chambre haute allemande a adopté une disposition visant à sanctionner les appels à la destruction de l'État d'Israël, une démarche qui, à ses yeux, distingue clairement la critique politique légitime d'un gouvernement d'un discours visant à nier le droit à l'existence d'un État.

En France, Caroline Yadan estime que son travail porte déjà ses fruits. Une partie de ses propositions a été intégrée dans le projet de loi présenté par la ministre Aurore Bergé, notamment les mesures destinées à renforcer la lutte contre les comparaisons abusives avec la Shoah, à faciliter l'action des associations de lutte contre l'antisémitisme et à mieux sanctionner les récidivistes condamnés pour des faits antisémites.

La députée souligne également l'intérêt suscité par son initiative à l'étranger. Outre l'Allemagne, plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Argentine et les Pays-Bas, se seraient rapprochés d'elle pour étudier certaines dispositions de son texte.

Interrogée sur les soutiens politiques en France, Caroline Yadan regrette que plusieurs élus de gauche se soient retirés du projet au fil des débats. Elle estime que certaines formations hésitent désormais à combattre les nouvelles manifestations de l'antisémitisme lorsqu'elles s'expriment sous couvert d'antisionisme.

Malgré les oppositions, Caroline Yadan se dit confiante. Elle espère que le futur texte gouvernemental poursuivra son parcours parlementaire dès la rentrée et permettra de renforcer durablement l'arsenal juridique français face aux nouvelles formes de haine antisémite.