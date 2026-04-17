France : Aurore Bergé annonce un projet de loi contre les nouvelles formes d’antisémitisme

À l’occasion d’une conférence de presse consacrée à la lutte contre l’antisémitisme, la ministre Aurore Bergé a annoncé la préparation d’un projet de loi dédié aux formes contemporaines de cette haine. Cette initiative intervient après le retrait de la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan. La ministre a assuré que le gouvernement poursuivrait son engagement sans céder "un seul centimètre" face à l’antisémitisme et prendrait directement ses responsabilités sur le terrain législatif.

Pour élaborer ce texte, Aurore Bergé réunira le 28 avril les présidents des groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que les présidents des commissions des Lois des deux chambres. L’objectif affiché est de bâtir une réponse transpartisane en s’appuyant sur les propositions des parlementaires, les recommandations issues des Assises de lutte contre l’antisémitisme de 2025 et les contributions des associations engagées sur ce sujet.

Le gouvernement veut avancer rapidement. Le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres avant la suspension estivale des travaux parlementaires, puis examiné en première lecture au Sénat. L’exécutif entend notamment renforcer les outils pénaux, éducatifs et les mécanismes de signalement afin de mieux répondre aux actes antisémites.

La ministre a justifié cette accélération par la forte hausse des actes antisémites observée en France depuis les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël. Selon elle, ces actes représentent plus de la moitié des infractions à caractère antireligieux recensées dans le pays, alors que les Français juifs représentent moins de 1 % de la population. Elle a affirmé que la République devait agir sans délai pour empêcher toute banalisation de la haine.