"Gros porc, sale juif" : un homme portant une kippa victime d’insultes antisémites à Paris

Un nouvel acte antisémite a été signalé mercredi dans le 17e arrondissement de Paris. Selon une source policière, un homme portant une kippa a été pris pour cible par un individu circulant en scooter alors qu’il traversait la rue de l’Arc de Triomphe dans l'après-midi.

D’après les premiers éléments, le suspect s’est approché de la victime et lui a lancé des insultes antisémites, notamment "gros porc, sale juif". La victime aurait également été menacée de mort à plusieurs reprises au cours de l’agression. L’agresseur a ensuite pris la fuite rapidement sur son scooter.

Les forces de l’ordre ont été mobilisées pour tenter d’identifier l’auteur des faits, mais celui-ci n’avait pas été retrouvé dans l’immédiat. La victime a indiqué son intention de déposer plainte.

L’enquête a été confiée au service de l’accueil et de l’investigation de proximité du 17e arrondissement (SAIP 17), chargé de poursuivre les investigations afin de retrouver le suspect.