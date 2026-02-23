Saint-Brice-sous-Forêt : un mineur interpellé après avoir agressé deux jeunes juifs

Un adolescent de 15 ans a été interpellé mardi soir à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d’Oise) après avoir menacé deux autres mineurs de confession juive avec une bombe lacrymogène. Selon les premiers éléments, il aurait proféré des insultes à caractère antisémite avant de leur dérober une casquette et de prendre la fuite.

Les faits se sont déroulés en soirée. Alertées, les forces de l’ordre ont rapidement localisé et interpellé le suspect. Lors de l’intervention, un homme de 23 ans aurait tenté d’inciter le mineur à s’opposer aux policiers. Il a lui aussi été arrêté.

Le jeune suspect doit être présenté ce mercredi au parquet de Pontoise en vue d’une mise en cause pour extorsion. Toutefois, la circonstance aggravante liée à l’antisémitisme n’a, à ce stade, pas été retenue. Le majeur interpellé pour provocation à la rébellion a été remis en liberté.

Cette décision intervient alors qu’une circulaire adressée le 19 septembre 2025 par Gérald Darmanin aux parquets demandait que la circonstance aggravante prévue par le Code pénal soit systématiquement retenue lorsque les faits sont motivés par l’antisémitisme.

L’affaire suscite des interrogations sur la qualification pénale retenue, dans un contexte de vigilance accrue des autorités face aux actes visant des personnes en raison de leur religion. L’enquête se poursuit afin de préciser les circonstances exactes des faits.