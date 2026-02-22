Paris : un restaurant casher vandalisé à l’acide, enquête ouverte pour mobile antisémite

Un restaurant casher du XVIIe arrondissement de Paris a été la cible de graves dégradations dans la nuit de jeudi à vendredi, a rapporté Le Parisien. Les deux salles de l’établissement, situé avenue des Ternes, ont été aspergées d’un liquide corrosif, vraisemblablement de l’acide, provoquant d’importants dégâts matériels. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en retenant la circonstance aggravante liée à l’antisémitisme.

Les faits ont été découverts vendredi matin, vers 9 heures, par les employés prenant leur service. La porte avait été forcée et une forte odeur chimique régnait à l’intérieur. Tables, murs et sols du rez-de-chaussée comme du premier étage avaient été touchés par le produit corrosif. Couverts métalliques rongés, salières déformées, surfaces blanchies par une poudre résiduelle : les dégâts sont spectaculaires.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Paris ont mobilisé leur unité spécialisée dans les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). Des techniciens du Laboratoire central de la préfecture de police ont procédé à des prélèvements. Selon les premières analyses, il s’agirait d’acide, des expertises complémentaires étant en cours.

Le parquet précise que l’enquête a été ouverte pour « dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion », un crime passible de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende. Les investigations ont été confiées au commissariat du XVIIe arrondissement.

Ce n’est pas la première fois que l’établissement est visé. En octobre 2025, de l’acide sulfurique avait déjà été projeté sur sa façade, une affaire classée sans suite faute d’identification des auteurs.

L’attaque intervient dans un contexte de forte tension : selon le ministère de l’Intérieur, 1 320 actes antisémites ont été recensés en France en 2025, un niveau très supérieur à celui d’avant le 7 octobre 2023. Le restaurant restera fermé jusqu’à la fin des opérations de décontamination.