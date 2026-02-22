Agression antisémite à Lyon : la piste d’un militant pro-palestinien évoquée

Un rabbin a porté plainte après avoir été la cible d’une agression antisémite samedi en fin d’après-midi à Lyon. Selon les informations relayées par le journaliste du Figaro Paul Sugy sur le réseau X, les faits se sont produits vers 17h45, alors que le religieux se rendait à la synagogue accompagné d’un groupe d’enfants. Un individu l’a pris à partie en effectuant des saluts nazis.

L’incident est survenu au moment même où de nombreuses personnes étaient rassemblées dans la ville pour rendre hommage à Quentin Deranque. Cette concomitance a rapidement suscité des interrogations parmi plusieurs journalistes, certains cherchant à savoir si l’auteur des faits pouvait être lié à la manifestation organisée dans la journée.

Selon une source policière citée par Paul Sugy, tout lien avec le rassemblement nationaliste aurait été écarté. D’après des témoignages recueillis sur place, l’individu a crié « Free Palestine ! » en direction du rabbin. Les faits se sont déroulés dans le 1er arrondissement, tandis que la marche d’hommage se tenait au même moment dans le 7e arrondissement, à l’autre extrémité de la ville.

Toujours selon cette source, l’auteur présumé de l’agression pourrait être un militant pro-palestinien. L’enquête devra toutefois établir avec précision les circonstances et les motivations de l’agresseur.

Cette agression intervient dans un climat de tensions accrues autour des questions liées au conflit israélo-palestinien et à la recrudescence des actes antisémites en France. Les autorités ont rappelé leur vigilance face à toute forme de haine ou de violence ciblant une communauté religieuse.