Mort de Quentin Deranque : Emmanuel Macron annonce une réunion sur les "les groupes d'action violente"

Une semaine après la mort de Quentin Deranque, 23 ans, lynché à Lyon par des antifas, le président Emmanuel Macron a annoncé la tenue prochaine d’une réunion consacrée aux « groupes d’action violente ». En déplacement au Salon de l’Agriculture, le chef de l’État a indiqué qu’il réunirait en début de semaine le Premier ministre et les ministres concernés afin de dresser « un point complet » sur ces groupes susceptibles d’entretenir des liens avec des partis politiques.

Sur le terrain, plusieurs rassemblements sont organisés ce samedi en hommage à la victime. Une marche est prévue ce samedi à Lyon, au départ de la place Jean-Jaurès (VIIe arrondissement), pour rejoindre la rue Victor-Lagrange, lieu de l’agression. Le parcours définitif reste en cours d’évaluation par la préfecture et les forces de l’ordre, qui redoutent des débordements. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a demandé l’interdiction de la manifestation, invoquant un « risque réel de violences » et la possible présence de militants d’extrême droite venus de toute la France, voire de pays voisins.

D’autres hommages ont été annoncés à Nice et à Bordeaux, tandis que des rassemblements se sont déjà tenus à Rouen, Tours, Lille et Nantes. Dans cette dernière ville, environ 150 personnes se sont réunies face à la basilique Saint-Donation à l’appel du collectif Némésis. Un contre-rassemblement antifasciste a brièvement eu lieu dans un autre quartier avant l’intervention des forces de l’ordre.

La préfecture avait instauré un périmètre d’interdiction de manifester pour éviter tout affrontement. L’affaire continue de susciter une vive émotion et ravive le débat sur les violences politiques en France.