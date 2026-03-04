Guerre contre l'Iran : Emmanuel Macron exprime sa solidarité à Pedro Sánchez

Le président français Emmanuel Macron a exprimé mercredi la « solidarité européenne » de la France envers le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, après les menaces commerciales formulées par Donald Trump à l’encontre de l’Espagne.

Selon l’Élysée, Emmanuel Macron s’est entretenu avec son homologue espagnol afin de lui assurer le soutien de Paris face aux « récentes menaces de coercition économique » visant Madrid. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions accrues liées à la guerre contre l’Iran.

La veille, Donald Trump avait vivement critiqué le gouvernement espagnol, lui reprochant de refuser à l’aviation américaine l’accès à des bases militaires situées dans le sud de l’Espagne pour les besoins de la campagne militaire engagée contre l’Iran. Le président américain avait qualifié l’attitude de Madrid de « terrible » et menacé de mettre fin aux relations commerciales entre les deux pays.

Face à ces déclarations, la Commission européenne a affirmé être « prête à réagir » afin de défendre les intérêts de l’Espagne, quatrième économie de la zone euro.

Pedro Sánchez a, de son côté, réaffirmé que son pays ne serait « pas complice » des frappes américano-israéliennes contre l’Iran « par peur de représailles ». Cette crise diplomatique souligne les divisions croissantes entre Washington et certains partenaires européens quant à la conduite des opérations militaires au Moyen-Orient.