Hausse "inexplicable" de l'antisémitisme : la déclaration d'Emmanuel Macron fait grincer des dents

"Nous serons implacables face aux actes d'antisémitisme qui ont augmenté de manière absolument inexplicable, inexcusable, inacceptable", a déclaré jeudi soir Emmanuel Macron, lors d'une interview dans les journaux de 20h de TF1 et France 2. Une déclaration qui n'est pas passé inaperçue sur la toile et auprès de certains responsables politiques.

Après le massacre du 7 octobre en Israël, les actes antisémites dans l'Hexagone ont flambé de 300% au premier trimestre 2024 par rapport à la même période l'année précédente. "C'est la parole antisémite qui se libère, qui se débride, ce sont des violences, ce sont des intimidations, ce sont des lettres d'injures, d'insultes, de menaces", avait affirmé Gabriel Attal lors du dîner annuel du CRIF.

Eric Zemmour, président de Reconquête, a répondu à Emmanuel Macron ce vendredi matin sur CNews, en l'accusant d'être "responsable de cette montée de l'antisémitisme".

"Nous subissons aujourd'hui un antisémitisme d'importation venu de la culture arabo-musulmane qui est instruit dans le Coran, dans les hadiths, dans la culture arabo-musulmane depuis 1000 ans. C'est un anti judaïsme culturel qu'on voit dans les réactions par rapport à Israël et via la candidate LFI Rima Hassan", a-t-il affirmé. "Ils considèrent que les Juifs doivent éternellement être des dhimmis (le statut des juifs dans les pays arabes). Emmanuel Macron est responsable de cette montée de l'antisémitisme et il est responsable des 500 000 immigrés légaux, dont beaucoup de musulmans qui rentrent en France tous les ans", a-t-il ajouté. "Plus il y aura d'immigrés venus de ces contrées où cette culture a pignon sur rue, plus il y aura de l'antisémitisme en France", a-t-il conclu.