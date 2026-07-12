Haute-Loire : enquête ouverte après des accusations d'agression antisémite visant une militante du RN

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie après des faits signalés lors d'une opération de tractage du Rassemblement national (RN), samedi, près de Polignac (Haute-Loire). Le parti affirme qu'une de ses jeunes militantes, de confession juive, a été la cible d'un geste antisémite.

Selon un communiqué du RN de Haute-Loire, l'incident s'est produit alors que des militants distribuaient des tracts et collaient des affiches en faveur de Marine Le Pen en vue de l'élection présidentielle de 2027.

Le mouvement indique que la jeune femme, âgée de 17 ans, aurait été prise à partie par plusieurs personnes. L'une d'elles aurait effectué un salut nazi après avoir remarqué qu'elle portait une étoile de David. « Il savait qu'elle était de confession juive », a déclaré Julien Saffre, délégué départemental du RN.

Le parti affirme avoir demandé à l'auteur présumé de présenter des excuses, en vain. Il dénonce un acte « d'une extrême gravité » et annonce avoir déposé plainte.

Le parquet du Puy-en-Velay a confirmé que deux plaintes avaient été enregistrées. Une enquête a été confiée à la communauté de brigades de Bas-en-Basset et Monistrol-sur-Loire pour des faits présumés d'injures publiques à caractère discriminatoire et de provocation à la haine.

La scène aurait été filmée. Selon La Tribune-Le Progrès, les images montrent un homme effectuant un salut nazi en direction d'un véhicule dans lequel se trouvait la militante.

Dans un communiqué, le Rassemblement national a condamné « avec la plus grande fermeté » cet incident, réaffirmé son soutien à la jeune femme et dénoncé la recrudescence, selon lui, des tensions visant ses militants lors d'opérations de terrain.