Hauts-de-Seine : un homme interpellé pour avoir séquestré et violé une femme juive pour "venger la Palestine"

Un individu a été arrêté dimanche à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), soupçonné d'avoir retenu en otage, violé et proféré des menaces de mort à l'encontre d'une femme de confession juive, a révélé Le Figaro. Selon les informations recueillies, il aurait affirmé vouloir "venger la Palestine" pour justifier ses actes. L'individu a été appréhendé dimanche matin. Mardi matin, il était toujours entendu par les enquêteurs.

L'intervention des forces de l'ordre a mis fin à l'épreuve vécue par la victime en fin de matinée. Peu avant midi dimanche, les agents de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) ont fait irruption dans l'appartement du suspect où le mis en cause avait réussi à attirer la femme, rencontrée une semaine auparavant.

Il se serait emparé de son téléphone pour envoyer des messages à la mère et l'ex-compagnon de cette dernière. "Bonne chance, vous ne retrouverez jamais votre fille, vous ne la reverrez jamais, je vais la prostituer", aurait-il écrit, entre autres. À l'ancien conjoint de la femme, il a expliqué vouloir "venger la Palestine".

Dimanche, la victime est parvenue à récupérer son téléphone et à contacter sa mère. L'appareil policier s'est immédiatement mis en marche et le SDPJ a été saisi dans la foulée. Cependant, la géolocalisation du téléphone n'a pas permis de déterminer précisément l'endroit d'où provenait l'appel. La PJ a donc sollicité l'expertise de la BRI, qui a réussi à identifier l'appartement exact depuis lequel le SOS avait été lancé, puis à interpeller le suspect présumé et libérer la victime.