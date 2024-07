Huit membres de la "Jeune Garde" antifas mis en examen pour une agression antisémite à Paris

Selon des informations rapportées par Le Canard enchaîné, huit personnes liées à la "Jeune Garde antifasciste", un groupe d'extrême gauche, ont été mises en examen le 27 juin 2024. Elles sont accusées de violences aggravées à caractère antisémite dans le métro parisien.

L'incident aurait eu lieu le 27 mai, sur la ligne 2 du métro à la station Victor Hugo, après une intervention de Rima Hassan à Dauphine. Un adolescent de 15 ans aurait été "entouré, approché et interrogé sur son rapport à la Palestine". Selon le Canard enchaîné, le jeune homme - agressé "parce que supposé juif" -, aurait été insulté, traité de sioniste et frappé à plusieurs reprises. Il aurait également été forcé de scander *"Vive la Palestine" tout en étant filmé. "L'enregistrement audio de l'agression avait été diffusé sur le compte Instagram du groupe intitulé ’Jeune Garde’. Les faits se sont déroulés peu après des tensions entre personnes souhaitant assister au meeting de Rima Hassan (alors candidate pour LFI aux élections européennes, NDLR), et des personnes présentées comme de la Ligue de défense juive qui auraient cherché à les en empêcher", précise le parquet de Paris.

Le fondateur du groupe, Raphaël Arnault, candidat LFI aux législatives et fiché S, est au centre de la controverse. Jordan Bardella, président du RN, a réagi en appelant à empêcher l'entrée à l'Assemblée nationale d'un "candidat fiché S, dirigeant d'un groupuscule antisémite". L'avocat des mis en examen, Me Tristan Soulard, a souligné que les éléments rapportés par Le Canard enchaîné sont "contestés et émanent exclusivement de la plainte" de l'adolescent.