Incendies : Emmanuel Macron présidera une cellule interministérielle de crise ce lundi

Emmanuel Macron présidera ce lundi 27 juillet, à 10 heures, une cellule interministérielle de crise consacrée aux incendies qui touchent plusieurs régions françaises. Cette réunion doit permettre de coordonner l’action des ministères, des services de secours et des autorités locales face à une saison des feux d’une ampleur exceptionnelle.

La situation reste particulièrement préoccupante dans le sud-ouest du pays. En Gironde, un incendie majeur a déjà parcouru environ 40 000 hectares et n’est toujours pas considéré comme fixé. D’autres foyers mobilisent également les pompiers dans les Landes et plusieurs départements exposés à une végétation extrêmement sèche.

Selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, près de 115 000 hectares ont été parcourus par les flammes en France depuis le début de l’année. Le pays enregistre quotidiennement entre 30 et 40 départs de feu, une situation qualifiée d’« inédite » par le ministre.

Les autorités attribuent cette multiplication des incendies à la sécheresse persistante, aggravée par les vagues de chaleur exceptionnelles enregistrées en juin et en juillet. La faiblesse de l’humidité des sols et de la végétation favorise des propagations rapides et complique l’intervention des secours.

Des milliers de sapeurs-pompiers, des moyens aériens de la Sécurité civile et les services préfectoraux restent mobilisés. La cellule de crise présidée par Emmanuel Macron devra notamment faire le point sur les renforts disponibles, les évacuations, la protection des populations et la coordination des moyens nationaux. Le gouvernement appelle parallèlement à la plus grande vigilance face au risque très élevé de nouveaux départs de feu.