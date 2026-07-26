Incendies en France : plus de 250 000 évacués, Bordeaux sous la menace des flammes

Les gigantesques incendies qui ravagent le sud-ouest de la France continuent de progresser, contraignant plus de 250 000 personnes à quitter leur domicile. En Gironde, où se trouve Bordeaux, 220 000 habitants ont déjà été évacués depuis le début du sinistre, tandis que les flammes se rapprochent dangereusement de la métropole.

Dans la nuit de samedi à dimanche, cinq nouvelles communes ont été évacuées. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a décrit une situation « très défavorable », expliquant que le feu est redevenu « extrêmement virulent », générant ses propres vents et progressant de manière imprévisible en direction de l'agglomération bordelaise, avant de faiblir légèrement au lever du jour.

L'incendie a déjà détruit 42 000 hectares, soit une superficie équivalente à quatre fois celle de Paris. Alimentées par une sécheresse persistante et des vagues de chaleur successives, les flammes continuent de menacer les vastes forêts de pins de la région.

Un dispositif exceptionnel est désormais déployé. En Gironde, 2 500 sapeurs-pompiers, épaulés par 1 500 militaires, 1 200 policiers et gendarmes, ainsi que 18 avions et hélicoptères, sont mobilisés. L'avion militaire A400M, adapté à la lutte contre les incendies, a de nouveau été engagé pour larguer des tonnes de retardant. Des renforts venus de plusieurs pays européens, dont une équipe suisse, participent également aux opérations.

Plus au sud, un second incendie dans les Landes a entraîné l'évacuation de 36 000 personnes, tandis qu'un autre foyer continue de mobiliser les secours dans le Var.

L'Espagne est également frappée par une série d'incendies. Dans la région de Valence et à l'ouest de Madrid, 116 000 personnes ont dû être évacuées cette semaine. Un homme a perdu la vie samedi près de Valence, première victime des incendies actuels, quelques semaines après un autre feu meurtrier qui avait coûté la vie à treize personnes dans le sud du pays.

Face à l'intensification des vagues de chaleur en Europe, les autorités redoutent que ces incendies ne continuent de s'étendre dans les prochains jours.