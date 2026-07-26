Incidents lors du concert de Barbara Butch : la mairie de Grenoble saisit la justice

Six jours après les incidents qui ont conduit à l'interruption du concert de la DJ Barbara Butch à Grenoble, la municipalité a annoncé vendredi le dépôt d'une plainte contre X. La procédure vise notamment des faits de violences volontaires, de dégradations de biens publics et d'entrave à la liberté de création.

Lors d'une conférence de presse, la maire de Grenoble, Laurence Ruffin, a indiqué que cette plainte serait transmise au procureur de la République. L'objectif, a-t-elle expliqué, est de faire reconnaître la gravité des événements survenus lors de la prestation de l'artiste.

L'avocat de la ville, Arié Alimi, a précisé que la plainte ne désigne aucun suspect de manière nominative. Elle mentionne toutefois Allan Brunon, chef de file de La France insoumise (LFI) à Grenoble, après que celui-ci a reconnu avoir participé à l'organisation de la mobilisation ayant précédé la manifestation, tout en contestant toute implication dans les violences.

Si l'enquête devait établir des responsabilités pénales, la municipalité entend se constituer partie civile, a ajouté l'avocat.

Laurence Ruffin, élue grâce à une alliance électorale avec une liste conduite par Allan Brunon avant le scrutin municipal, a insisté sur le fait que cette démarche judiciaire ne relevait pas d'un affrontement politique. Selon elle, il s'agit avant tout de rappeler que « les violences et les intimidations ne peuvent être tolérées ». Elle a par ailleurs assuré que cette affaire n'aurait aucune conséquence sur le fonctionnement du conseil municipal, les élus LFI siégeant déjà dans l'opposition depuis le début du mandat.

De son côté, Barbara Butch a également décidé de saisir la justice. Son avocate avait annoncé la veille que la DJ déposerait une plainte directement contre La France insoumise, notamment pour provocation à la haine et à la violence.

Barbara Butch s'est produite samedi soir à Saint-Martin-du-Tertre, dans l'Yonne, à l'occasion de sa dernière date estivale. Des spectateurs présents dans le public ont brandi des panneaux portant des messages de soutien à l'artiste, visiblement touchée.

https://x.com/i/web/status/2081156940441305184 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Face aux tensions suscitées par les événements de Grenoble, les organisateurs avaient annoncé un important renforcement des mesures de sécurité. « Tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité de l'artiste comme celle du public », avait indiqué quelques jours avant l'événement Fabrice Paris, président de l'association Le Hameau, organisatrice du festival.

La préfecture de l'Yonne avait confirmé la mobilisation de moyens supplémentaires. Des patrouilles de la police nationale et de la gendarmerie ont également été déployées autour du site, tandis que la police ferroviaire a assuré une présence dans les trains à destination du département afin de prévenir tout incident.