Intoxication d’une famille juive : la cour d’appel de Versailles ne reconnaît pas le caractère antisémite

La cour d’appel de Versailles a estimé que les propos tenus dans l’affaire de l’intoxication d’une famille juive ne constituaient pas juridiquement une infraction à caractère antisémite, malgré leur teneur explicite, suscitant une vive polémique et la réaction immédiate des avocats de la partie civile, a annoncé l'avocat Patrick Klugman sur son compte X.

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Dans cette affaire, une nourrice était poursuivie pour avoir administré des produits ménagers à la famille qui l’employait, tout en faisant usage de faux papiers. Lors de l’enquête, elle avait notamment déclaré : « parce qu’ils ont l’argent et le pouvoir, j’aurais jamais dû travailler pour une juive, elle n’a fait que m’apporter des problèmes ».

En première instance, le tribunal correctionnel de Nanterre avait jugé ces propos « incontestablement antisémites », sans toutefois retenir la circonstance aggravante pour des raisons procédurales. Mais en appel, la cour de Versailles a confirmé la condamnation tout en écartant expressément la qualification d’antisémitisme.

Dans un communiqué, les avocats de la famille, Patrick Klugman et Sacha Ghozlan, dénoncent une décision « particulièrement inquiétante », estimant qu’elle « rend impossible la répression judiciaire de l’antisémitisme » et « vide les textes de loi de leur portée ».

Ils alertent sur un risque de perte de confiance envers l’institution judiciaire et appellent à une réforme de la formation des magistrats sur les questions de racisme et d’antisémitisme.

La famille a annoncé son intention de se pourvoir en cassation, relançant un débat sensible sur la qualification juridique des actes et propos antisémites en France.