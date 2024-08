Israël fait son entrée aux Jeux Paralympiques de Paris 2024

La délégation paralympique israélienne a fait une entrée remarquée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, qui s'est déroulée sur la prestigieuse Place de la Concorde, au cœur de la capitale française.

Cette année, Israël sera représenté par une équipe de 27 athlètes, qui s'apprêtent à concourir dans 10 disciplines différentes. Cette participation témoigne de la diversité et de la richesse du sport paralympique israélien.

Les compétitions débuteront officiellement jeudi, avec plusieurs athlètes israéliens déjà sur le pont. Parmi eux, on retrouve Asaf Yasur en taekwondo, Nadav Levi en boccia, Nina Gorodetzky en badminton, et Ami Dadaon en natation. Ces sportifs de haut niveau portent les espoirs de leur pays et illustrent la détermination et le courage des athlètes paralympiques. Initialement, la délégation israélienne devait compter 28 athlètes. Cependant, le nageur Iyad Shalabi, double médaillé d'or aux Jeux de Tokyo, a dû se retirer à la dernière minute en raison de l'état de santé préoccupant de son père. Malgré ce contretemps, l'équipe israélienne aborde ces Jeux avec ambition et enthousiasme. La diversité des sports représentés - du taekwondo à la natation en passant par le boccia et le badminton - souligne la polyvalence et le talent des athlètes paralympiques israéliens. La participation d'Israël à cet événement mondial est non seulement une source de fierté nationale, mais aussi une inspiration pour tous ceux qui croient en la puissance du sport pour transcender les obstacles. Alors que les compétitions s'apprêtent à débuter, tous les yeux seront tournés vers ces athlètes exceptionnels qui, par leur courage et leur détermination, incarnent l'esprit même du mouvement paralympique.